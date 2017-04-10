Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Болельщики "Севильи" устроили Мончи невероятный перфоманс на прощание

Спортивный директор "Севильи" Мончи сегодня попрощался. Напомним, функционер работал в клубе на протяжении 17 лет.

Фанаты "Севильи" подготовили огромный баннер для Мончи у стадиона "Рамон Санчес Писхуан", окрестив его "вечной легендой клуба".

Теги: Севилья
Сегодня, 21:03
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (0)

У нас так, к сожалению, не каждого тренера, и уж тем более футболиста, провожают.
А уж спортивных функционеров тем более anguished
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (0)

Трогательно.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.