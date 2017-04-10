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Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
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Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
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И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
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Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Болельщики "Севильи" устроили Мончи невероятный перфоманс на прощание
Спортивный директор "Севильи" Мончи сегодня попрощался. Напомним, функционер работал в клубе на протяжении 17 лет.
Фанаты "Севильи" подготовили огромный баннер для Мончи у стадиона "Рамон Санчес Писхуан", окрестив его "вечной легендой клуба".
Фанаты "Севильи" подготовили огромный баннер для Мончи у стадиона "Рамон Санчес Писхуан", окрестив его "вечной легендой клуба".
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