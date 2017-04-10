Болельщики "Севильи" устроили Мончи невероятный перфоманс на прощание

Спортивный директор "Севильи" Мончи сегодня попрощался. Напомним, функционер работал в клубе на протяжении 17 лет.Фанаты "Севильи" подготовили огромный баннер для Мончи у стадиона "Рамон Санчес Писхуан", окрестив его "вечной легендой клуба".