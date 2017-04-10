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Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии противостояния с "Ювентусом" в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что этот матч не будет похож на финальную игру в 2015 году.

"По сравнению с берлинским финалом появились новые игроки. У "Юве" по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Я отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как "Юве", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Теги: Энрике Барселона Ювентус
Сегодня, 21:06
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 21:34) #
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Наверно самый ожидаемый матч 1\4.Жаль что такие команды встречаются так рано.Тоже касается Реала и Баварии
Регистрация: 14.12.2016
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