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Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
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Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом"
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии противостояния с "Ювентусом" в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что этот матч не будет похож на финальную игру в 2015 году.
"По сравнению с берлинским финалом появились новые игроки. У "Юве" по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Я отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как "Юве", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
"По сравнению с берлинским финалом появились новые игроки. У "Юве" по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Я отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как "Юве", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
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