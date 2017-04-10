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Сидибе и Бакайоко пропустят матч с "Боруссией"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за аппендицита, сообщает пресс-служба клуба.

Также поединок пропустит и хавбек Тьемуа Бакайоко из-за дисквалификации.
Теги: Монако Боруссия Д
Сегодня, 22:29
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