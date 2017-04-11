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"Кристал Пэлас" забил три безответных гола "Арсеналу"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" дома разгромил "Арсенал".

Чемпионат Англии

32 тур

"Кристал Пэлас" - "Арсенал" 3:0

Голы: Таунсенд, 17, Кабай, 63, Миливоевич, 68

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Сако, Кабай (Макартур, 74), Заха (Делейни, 88), Миливоевич (Фламини, 82), Панчеон, Таунсенд, Шлупп, Бентеке

"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Эль-Ненни (Рэмси, 59), Джака, Озил, Уолкотт (Чемберлен, 69), Санчес, Уэлбек (Жиру, 60)

Предупреждения: Мустафи, 22
Теги: Кристал Пэлас Арсенал
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