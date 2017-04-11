Садио Мане пропустит восемь недель

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане из-за травмы колена пропустит около восьми недель, сообщает Liverpool Echo.Во вторник футболист перенесет операцию.Мане будет доступен через восемь недель, и это означает, что сенегальский форвард начнёт с командой предсезонную подготовку.