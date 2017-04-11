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Садио Мане пропустит восемь недель

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане из-за травмы колена пропустит около восьми недель, сообщает Liverpool Echo.

Во вторник футболист перенесет операцию.

Мане будет доступен через восемь недель, и это означает, что сенегальский форвард начнёт с командой предсезонную подготовку.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 00:48
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