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12:06
Возвращение прекрасного (2)
Возвращение прекрасного (2)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет
10:59
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (5)
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (5)
10:52
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Вчера 23:46
"Реал Сосьедад" обыграл хихонский "Спортинг"
"Реал Сосьедад" обыграл хихонский "Спортинг"
Вчера 23:44
Андрей Бутенко: сегодняшнее собрание - очень хороший импульс для дальнейшей работы наших арбитров
Андрей Бутенко: сегодняшнее собрание - очень хороший импульс для дальнейшей работы наших арбитров
Вчера 23:23
Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы (20)
Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы (20)
Вчера 23:08
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Алексей Еськов: на встрече с Мутко выработали принцип: нужно провести концовку чемпионата на хорошем уровне (1)
Вчера 22:29
Сидибе и Бакайоко пропустят матч с "Боруссией"
Сидибе и Бакайоко пропустят матч с "Боруссией"
Вчера 22:18
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Вчера 21:24
Жонатас - болельщикам "Рубина": на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас (1)
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Вчера 21:06
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Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Вчера 20:45
Виталий Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон (17)
Виталий Мутко призвал арбитров достойно завершить сезон (17)
Вчера 20:32
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:18
В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА
В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций
Президент РФС Виталий Мутко рассказал об установке системы видеофиксации гола на российских стадионах.
- Вы говорили, что в следующем сезоне четыре стадиона будут оборудованы системой фиксации гола.
– 24-25 числа представители ФИФА будут здесь, обговорим все детали. Где-то 17 мая ФИФА уже должна начать работы в России по оборудованию стадионов Кубка конфедераций техникой. У них будет целый месяц.
Мы посмотрим, что это за система, сколько она будет стоить, как ее эксплуатировать. И, исходя из увиденного, возможно, докупим потом для других арен.
- На чемпионате России тоже ее будете использовать?
– Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций-2017. Во время чемпионата мира – уже на всех аренах. Но мы еще посмотрим на все факторы, – цитирует Мутко "СЭ".
- Вы говорили, что в следующем сезоне четыре стадиона будут оборудованы системой фиксации гола.
– 24-25 числа представители ФИФА будут здесь, обговорим все детали. Где-то 17 мая ФИФА уже должна начать работы в России по оборудованию стадионов Кубка конфедераций техникой. У них будет целый месяц.
Мы посмотрим, что это за система, сколько она будет стоить, как ее эксплуатировать. И, исходя из увиденного, возможно, докупим потом для других арен.
- На чемпионате России тоже ее будете использовать?
– Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций-2017. Во время чемпионата мира – уже на всех аренах. Но мы еще посмотрим на все факторы, – цитирует Мутко "СЭ".
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