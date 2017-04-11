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Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об установке системы видеофиксации гола на российских стадионах.

- Вы говорили, что в следующем сезоне четыре стадиона будут оборудованы системой фиксации гола.

– 24-25 числа представители ФИФА будут здесь, обговорим все детали. Где-то 17 мая ФИФА уже должна начать работы в России по оборудованию стадионов Кубка конфедераций техникой. У них будет целый месяц.

Мы посмотрим, что это за система, сколько она будет стоить, как ее эксплуатировать. И, исходя из увиденного, возможно, докупим потом для других арен.

- На чемпионате России тоже ее будете использовать?

– Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций-2017. Во время чемпионата мира – уже на всех аренах. Но мы еще посмотрим на все факторы, – цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко
Сегодня, 10:52
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(1)
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
А на Крестовском не нужны для этого дополнительные средства?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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