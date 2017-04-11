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Вчера 23:44
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В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА
В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА
Александр Тарханов: если Игнашевич хвалит "Урал", значит, мы этого заслуживаем
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который отметил успехи екатеринбургского клуба.
"Меня сейчас больше всего волнует общее количество очков в чемпионате, а не только результат после перерыва. Мы постепенно убежали от преследователей, но нам ещё нужны очки. Мы провели ряд хороших игр в этом году и не планируем останавливаться.
О еврокубках команда не думает, но выиграть Кубок России очень хочет. У нас нет чёткой задачи попасть в Лигу Европы. Мы уже вышли в финал, и нужно бороться за победу. Попадание на международный турнир станет приятным бонусом.
Слова Игнашевича, что он не хотел бы попасть под такой "Урал"? Если Сергей хвалит нас, значит, мы этого заслуживаем", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
"Меня сейчас больше всего волнует общее количество очков в чемпионате, а не только результат после перерыва. Мы постепенно убежали от преследователей, но нам ещё нужны очки. Мы провели ряд хороших игр в этом году и не планируем останавливаться.
О еврокубках команда не думает, но выиграть Кубок России очень хочет. У нас нет чёткой задачи попасть в Лигу Европы. Мы уже вышли в финал, и нужно бороться за победу. Попадание на международный турнир станет приятным бонусом.
Слова Игнашевича, что он не хотел бы попасть под такой "Урал"? Если Сергей хвалит нас, значит, мы этого заслуживаем", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
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