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Эдинсон Кавани выдвинул "ПСЖ" свои условия по новому контракту

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани продолжает вести переговоры о новом контракте, передает Goal.com.

Нынешнее соглашение между сторонами действует до 2019 года, однако парижане хотят продлить его еще на один сезон.

По информации источника, в ходе переговоров 30-летний уругваец выдвинул руководству команды ряд условий. Он, в частности, хочет, чтобы в его контракте не было пункта о штрафе за поздний приезд из отпуска, рассчитывает на оплату своих налогов клубом, а также планирует пересмотреть распределение прав на имидж.

Газета.ru
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 11:55
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