Эдинсон Кавани выдвинул "ПСЖ" свои условия по новому контракту

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани продолжает вести переговоры о новом контракте, передает Goal.com.Нынешнее соглашение между сторонами действует до 2019 года, однако парижане хотят продлить его еще на один сезон.По информации источника, в ходе переговоров 30-летний уругваец выдвинул руководству команды ряд условий. Он, в частности, хочет, чтобы в его контракте не было пункта о штрафе за поздний приезд из отпуска, рассчитывает на оплату своих налогов клубом, а также планирует пересмотреть распределение прав на имидж.