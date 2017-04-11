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Сергей Карасев назначен судить матч "Аякс" - "Шальке"

Первый четвертьфинальный матч между "Аяксом" и "Шальке-04" в 1/4 финала Лиги Европы обслужит российский судья Сергей Карасев, передает официальный сайт.

Рефери будут помогать его соотечественники – Антон Аверьянов, Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты арбитра – Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвёртый рефери – Игорь Демешко.
Теги: Карасев
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
Регистрация: 17.05.2016
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