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Тони Кроос: Зидан многое изменил в "Реале", с ним очень комфортно

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал о совместной работе с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"Мне с ним очень комфортно. С тех пор как Зидан возглавил команду, он многое изменил. Когда он пришел, ситуация у нас была не из лучших. Он здорово начал, создал хорошую атмосферу и задал совершенно новое направление. Мы показываем более качественный футбол, и наградой за это стала победа в Лиге чемпионов в прошлом году. В этом сезоне у нас хорошие позиции в двух турнирах, и, конечно, это тоже его заслуга. У нас с ним хорошие отношения. Наши взгляды на стиль игры "Реала" совпадают, и он дает мне почувствовать, что я для него важен", - цитирует Крооса официальный сайт УЕФА.
Теги: Кроос Зидан Реал
Сегодня, 16:48
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