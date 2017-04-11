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Сауль: не стоит недооценивать "Лестер", это сильный соперник

Полузащитник "Атлетико" Сауль считает, что его команда не считается фаворитом в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с "Лестером".

"Это сильный соперник. Команда, которая схожа с нами по стилю. Думаю, что это будет захватывающее противостояние равных соперников. Не стоит недооценивать "Лестер". Если кто-то считает, что мы явные фавориты, то он глубоко ошибается. Мы ведь имеем дело с действующим чемпионом Англии. "Лестеру" не хватало стабильности на внутренней арене в текущем сезоне, но это мощная команда, которая в Лиге чемпионов оставила не у дел "Севилью" и добралась до четвертьфинала", - цитирует Сауля официальный сайт УЕФА.
Теги: Лестер Атлетико
Сегодня, 17:07
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