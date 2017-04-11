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19:51
Превью. 31 тур. ФНЛ
Превью. 31 тур. ФНЛ
16:27
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
15:21
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
13:51
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
12:06
Возвращение прекрасного (3)
Возвращение прекрасного (3)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Возле автобуса "Боруссии" произошел взрыв, Марк Бартра госпитализирован
Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" у автобуса дортмундской команды произошел взрыв, сообщает Bild. Отмечается, что есть пострадавший, Марк Бартра. Его везут в больницу. Состоится ли матч, неизвестно.
"Боруссия" в своем твиттере подтвердила факт взрыва.
"Боруссия" в своем твиттере подтвердила факт взрыва.
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