Возле автобуса "Боруссии" произошел взрыв, Марк Бартра госпитализирован

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" у автобуса дортмундской команды произошел взрыв, сообщает Bild. Отмечается, что есть пострадавший, Марк Бартра. Его везут в больницу. Состоится ли матч, неизвестно."Боруссия" в своем твиттере подтвердила факт взрыва.