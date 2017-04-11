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Возле автобуса "Боруссии" произошел взрыв, Марк Бартра госпитализирован

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" у автобуса дортмундской команды произошел взрыв, сообщает Bild. Отмечается, что есть пострадавший, Марк Бартра. Его везут в больницу. Состоится ли матч, неизвестно.

"Боруссия" в своем твиттере подтвердила факт взрыва.
Теги: Боруссия Монако
Сегодня, 21:04
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(1)
№17 Написал: anonymous (Сегодня, 21:21) #
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online

Цитата: Skyline
Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек подтвердил, что внутри клубного автобуса сработало взрывное устройство. Ранее сообщалось, что взрыв произошел прямо перед выездом команды на домашний стадион, где должна состояться первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".
– Когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин, произошел взрыв, – цитирует польская пресса Пищека. – Сейчас все в порядке. Осколок стекла угодил Марку Бартре в руку, его увезли в госпиталь.


версий мильён уже в сети...

Так же есть новость, что перед автобусом бросили взрывчатку и из-за этого взорвалось колесо, Марку Бартре попал осколок в руку. Было ли это умышленной атакой - пока неясно.
Регистрация: 8.01.2017
№16 Написал: Бриг (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Марку Бартра, здоровья и выздоровления..Вопросы..к правящей клике..дотолерастились..?Терр
ориста ежели поймаете, поймете и простите..?..Подобные действия на вашей совести...Дождетесь, до вас доберутся...
Регистрация: 21.11.2016
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это пистец конечно. в гейропе полицаи совсем придурки? 3 взрыва пропустить

Цитата: anonymous
взрыв был внутри автобуса, скорей всего какой то гаджет рванул

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек подтвердил, что внутри клубного автобуса сработало взрывное устройство. Ранее сообщалось, что взрыв произошел прямо перед выездом команды на домашний стадион, где должна состояться первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".
– Когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин, произошел взрыв, – цитирует польская пресса Пищека. – Сейчас все в порядке. Осколок стекла угодил Марку Бартре в руку, его увезли в госпиталь.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:18) #
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online

Цитата: Прастой как
Ну че опять Путин?

Очевидно, Путен!

Президент и главный акционер клуба — Дмитрий Рыболовлев
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 21:17) #
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online

взрыв был внутри автобуса, скорей всего какой то гаджет рванул
Регистрация: 8.01.2017
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:16) #
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online

Вот уроды!
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Марк Бартра в критическом состоянии в больнице. BREAKING: Early reports suggest that Marc Bartra is in critical condition in a Dortmund hospital. Really puts things into perspective

Читал, что осколок вроде всего лишь в руку попал. Но и это не приятно.
Регистрация: 8.08.2016
№10 Написал: winter Великий Новгород (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (1)
online

http://www.sport-express.ru/f
ootball/champions-league/news
/vzryv-proizoshel-vnutri-avto
busa-borussii-futbolisty-v-be
zopasnosti-1241936/

winter,
ничего Бартре не угрожает,осколком стекла руку задело
Регистрация: 14.04.2016
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Террор и до футбола добрался, если это так, то это УЖАСНО.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Марк Бартра в критическом состоянии в больнице. BREAKING: Early reports suggest that Marc Bartra is in critical condition in a Dortmund hospital. Really puts things into perspective

какая жесть(


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Прастой как (Сегодня, 21:09) #
  • -4
  •  (8)
online

Ну че опять Путин?Вот тебе и АНАЛЬНАЯ европа
Регистрация: 6.03.2017
№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 21:09) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!!!
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жесть.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 21:08) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уроды кто подложил взрывчатку
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ужас Бартре Здоровья


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: olegan кениг (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот это уже совсем не смешно!
Регистрация: 19.03.2011
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Матч отменят однозначно!
Регистрация: 26.03.2008
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