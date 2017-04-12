Пауло Дибала: с детства мечтал о подобных моментах

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, забивший два гола в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прокомментировал победу своей команды (3:0)."Мы показали хороший футбол, смогли реализовать свои моменты. Перед ответной игрой у нас есть задел. Я доволен. Даже счастлив, потому что с детства мечтал о подобных моментах. Мы были уверены в себе и добились отличного результата. Мы знаем, что "Барселона" дома способна на многое, но у нас отличная команда и мы готовы к бою", - цитирует Дибалу Mediaset Premium.