Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Марк Олбрайтон: мы уже многого достигли, но хотим идти дальше

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико".

"Естественно, здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так далеко, жалко на этом останавливаться. Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться. Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти дальше", - цитирует Олбрайтона официальный сайт УЕФА.
Теги: Лестер Атлетико
Сегодня, 01:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.