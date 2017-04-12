Марк Олбрайтон: мы уже многого достигли, но хотим идти дальше

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико"."Естественно, здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так далеко, жалко на этом останавливаться. Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться. Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти дальше", - цитирует Олбрайтона официальный сайт УЕФА.