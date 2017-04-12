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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" теперь уважают в Европе
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы над "Барселоной" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы сегодня хорошо сыграли технически и в защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. Не способен оценить наши шансы пройти "Барселону" в процентах. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников.
Сейчас уже можно сказать, что "Ювентус" прогрессирует. Мы шагнули вперед в последние годы. "Ювентус" теперь уважают в Европе", - цитирует Аллегри Mediaset Premium.
"Мы сегодня хорошо сыграли технически и в защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. Не способен оценить наши шансы пройти "Барселону" в процентах. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников.
Сейчас уже можно сказать, что "Ювентус" прогрессирует. Мы шагнули вперед в последние годы. "Ювентус" теперь уважают в Европе", - цитирует Аллегри Mediaset Premium.
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