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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" теперь уважают в Европе

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы над "Барселоной" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы сегодня хорошо сыграли технически и в защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. Не способен оценить наши шансы пройти "Барселону" в процентах. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников.

Сейчас уже можно сказать, что "Ювентус" прогрессирует. Мы шагнули вперед в последние годы. "Ювентус" теперь уважают в Европе", - цитирует Аллегри Mediaset Premium.
Теги: Ювентус Аллегри Барселона
Сегодня, 06:01
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№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 06:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Что значит теперь? мне кажется Юве всегда уважали.. как миниму... ))


Себя не пахвалишь никто не похвалит.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 06:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Что значит теперь? мне кажется Юве всегда уважали.. как миниму... ))
Регистрация: 24.04.2008
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