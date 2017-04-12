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Марк-Андре тер Штеген: мы должны проснуться и ждать ответного матча

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген прокомментировал игру 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3).

"Для нас это был болезненный вечер. Первый тайм у нас получился не самым хорошим. Будем работать. Теперь нам нужно проснуться и ждать ответного матча.

Сейчас тяжело и игрокам, и болельщикам, но нужно хорошо восстановиться и быть полностью готовыми к ответной игре, если мы хотим пройти дальше", - цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.
Теги: тер Штеген Барселона
Сегодня, 08:53
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