Марк-Андре тер Штеген: мы должны проснуться и ждать ответного матча

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген прокомментировал игру 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3)."Для нас это был болезненный вечер. Первый тайм у нас получился не самым хорошим. Будем работать. Теперь нам нужно проснуться и ждать ответного матча.Сейчас тяжело и игрокам, и болельщикам, но нужно хорошо восстановиться и быть полностью готовыми к ответной игре, если мы хотим пройти дальше", - цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.