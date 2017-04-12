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Ильсур Метшин: постригусь налысо, если "Рубин" пробьется в еврокубки
Мэр Казани и президент "Рубина" Ильсур Метшин рассказал о планах по построению команды к 2020 году, а также отметил, что в СМИ была названа завышенная сумма летних трансферных расходов казанцев.
– У Грасии по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создается.Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырехлетней стратегии развития клуба.
– Летом «Рубин» провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в 40 миллионов евро, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?
– Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по 4 миллиона в год…
– Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки…
– Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы. Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета «Рубина» посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе, мы были десятыми в РФПЛ.
– Если «Рубин» попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому fair play УЕФА?
– В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим.
Известия
– У Грасии по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создается.Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырехлетней стратегии развития клуба.
– Летом «Рубин» провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в 40 миллионов евро, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?
– Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по 4 миллиона в год…
– Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки…
– Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы. Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета «Рубина» посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе, мы были десятыми в РФПЛ.
– Если «Рубин» попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому fair play УЕФА?
– В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим.
Известия
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