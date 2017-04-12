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Ильсур Метшин: постригусь налысо, если "Рубин" пробьется в еврокубки

Мэр Казани и президент "Рубина" Ильсур Метшин рассказал о планах по построению команды к 2020 году, а также отметил, что в СМИ была названа завышенная сумма летних трансферных расходов казанцев.

– У Грасии по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создается.Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырехлетней стратегии развития клуба.

– Летом «Рубин» провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в 40 миллионов евро, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?

– Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по 4 миллиона в год…

– Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки…

– Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы. Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета «Рубина» посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе, мы были десятыми в РФПЛ.

– Если «Рубин» попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому fair play УЕФА?

– В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим.

Известия
Теги: Рубин
Сегодня, 09:47
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6
(0)
№6 Написал: Академия (Сегодня, 11:10) #
  • -1
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ну да, у нас как всегда все завышено, а у меня чувство, что суммы которые есть в доступе занижены и затраты завышены. И доказательство тому те же слова о том, что для прохождения ФП они работают
Регистрация: 20.06.2016
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хоть повырывай волосы совсем, но Рубина в верху турнирной таблицы не увидим.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 10:46) #
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Да хоть насри под дверью у себя. По моему всем похрен на то что ты сделаешь.
Регистрация: 2.03.2017
№3 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:20) #
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online

ИЛЬСУР МЕТШИН: В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо, а так же, если разбогатею, как Ротшильд или смогу победить на конкурсе Мисс Вселенная
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пиар, пиар, пиар...
Вот сказал бы он это ДО полуфинала кубка, хотя бы...
Регистрация: 31.07.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 10:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Не придется стричься....
Регистрация: 21.11.2016
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