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Вратарь сборной Белоруссии: моя мечта - московский ЦСКА

33-летний вратарь греческого "Атромитоса" и сборной Белоруссии Андрей Горбунов признался, что мечтает выступать в московском ЦСКА.

"Моя мечта - московский ЦСКА. Пусть это и не Европа, а Россия. С детства за него переживал. Ни на что прямо не намекаю, но если туда попал белорусский тренер, почему не могу попасть я?" — цитирует Горбунова "Прессбол".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:27
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№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Надеется,что Ганчеренко всех земляков к себе перетащит.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
33 года?Все впереди!Цска София ждет братан)Если уровень потянешь,что вряд ли.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:42) #
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online

не получится, там распиаренный застолбил место
Регистрация: 10.02.2017
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