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Евгений Кафельников: если выиграем у "Зенита", только чудо помешает "Спартаку" стать чемпионом

Только чудо помешает "Спартаку" выиграть чемпионат России в случае победы над "Зенитом" в 23-м туре премьер-лиги, считает известный в прошлом теннисист болельщик "красно-белых" Евгений Кафельников.

"Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать "Спартаку" завоевать трофей. Сейчас игра "Спартака" вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить.

Безусловно, есть пробелы (в игре). Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то "Спартак" будет долго находиться на том месте, где сейчас находится", - цитирует Кафельникова "Р-Спорт".
Теги: Спартак
Сегодня, 11:31
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5
(1)
№5 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если не выиграете то это будет чудо ))
И тогда будем ждать продолжения чуда к 30 туру
Регистрация: 5.08.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (0)

Да ничего этот матч для Спартака не решает, +8 очков, будет +5 и что?

Эту игру нужно выиграть хотя бы потому, чтобы потом говорить что победили в 2х играх...........

Зенит с такой игрой (без игры)победит в оставшихся 7ми играх, не надо никого обманывать......

Этот матч решает многое для Зенита и для Луческу в частности.
Объективно, Зенит борется с ЦСКА за лигочемпионское 2-е место, Луческу, чтобы сохранить тепленькое местечко, я надеюсь неустойка за разрыв контракта не равна сумме контракта.
Все остальные разговоры только стеб между болельщиками.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Да все будет нормально, выйграет Спартак чемпионат. А то что это за великий клуб, коль никак ничего выйграть не может. Только осенью увидим насколько силен чемпион, Европа покажет.
Регистрация: 25.10.2016
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В этом "если" слишком много неизвестных.
Матч будет точно самым сложным в этмо сезоне.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 11:59) #
  • -4
  •  (6)

А если проиграете и в итоге останетесь без золота - вроде как обычное дело? Ну не чудо ли!


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
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