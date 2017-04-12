Сергей Юран: Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей

Главный тренер команды реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?" Сергей Юран рассказал какой самый необычный способ сплотить команду был в его карьере.– В 1999 году после игры со сборной Армении в Ереване мы поехали в воинскую часть. Нас встретили, пожарили шашлык, дали пострелять из танка и пушек. Прикольно было: обычно же такое видишь только на параде!– Все тренеры были, да. Я сначала как-то скептически отнесся, хотел полежать, отдохнуть. А потом втянулся.– Да все втянулись! Только Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей. И вратарей тоже – за ними доктор Васильков приглядывал. Мало ли что.