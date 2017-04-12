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Сергей Юран: Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей

Главный тренер команды реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?" Сергей Юран рассказал какой самый необычный способ сплотить команду был в его карьере.

– В 1999 году после игры со сборной Армении в Ереване мы поехали в воинскую часть. Нас встретили, пожарили шашлык, дали пострелять из танка и пушек. Прикольно было: обычно же такое видишь только на параде!

– Романцев тоже стрелял?

– Все тренеры были, да. Я сначала как-то скептически отнесся, хотел полежать, отдохнуть. А потом втянулся.

– А остальные?

– Да все втянулись! Только Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей. И вратарей тоже – за ними доктор Васильков приглядывал. Мало ли что.

Матч ТВ
Теги: Юран
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:17) #
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Регистрация: 28.05.2014
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