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11:45
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Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на среду (6)
Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на среду (6)
Сергей Юран: Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей
Главный тренер команды реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?" Сергей Юран рассказал какой самый необычный способ сплотить команду был в его карьере.
– В 1999 году после игры со сборной Армении в Ереване мы поехали в воинскую часть. Нас встретили, пожарили шашлык, дали пострелять из танка и пушек. Прикольно было: обычно же такое видишь только на параде!
– Романцев тоже стрелял?
– Все тренеры были, да. Я сначала как-то скептически отнесся, хотел полежать, отдохнуть. А потом втянулся.
– А остальные?
– Да все втянулись! Только Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей. И вратарей тоже – за ними доктор Васильков приглядывал. Мало ли что.
Матч ТВ
– В 1999 году после игры со сборной Армении в Ереване мы поехали в воинскую часть. Нас встретили, пожарили шашлык, дали пострелять из танка и пушек. Прикольно было: обычно же такое видишь только на параде!
– Романцев тоже стрелял?
– Все тренеры были, да. Я сначала как-то скептически отнесся, хотел полежать, отдохнуть. А потом втянулся.
– А остальные?
– Да все втянулись! Только Евсеева и Хлестова просили не разворачивать танк в сторону людей. И вратарей тоже – за ними доктор Васильков приглядывал. Мало ли что.
Матч ТВ
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