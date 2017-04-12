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Журналист BBC: полиция напала на болельщиков "Лестера", которые прогуливались по Мадриду
Мадридская полиция накануне напала на группу болельщиков "Лестера" после чего арестовала их, сообщил журналист BBC Фил Макки. Он добавил, что болельщики англичан просто шли по улице и болтали.
"Фанаты остались с синяками, их били по голове, рукам и ногам, некоторые из них были в состоянии шока", – сообщает Макки.
Напомним, сегодня в Мадриде состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Лестером".
"Фанаты остались с синяками, их били по голове, рукам и ногам, некоторые из них были в состоянии шока", – сообщает Макки.
Напомним, сегодня в Мадриде состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Лестером".
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