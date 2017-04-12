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Журналист BBC: полиция напала на болельщиков "Лестера", которые прогуливались по Мадриду

Мадридская полиция накануне напала на группу болельщиков "Лестера" после чего арестовала их, сообщил журналист BBC Фил Макки. Он добавил, что болельщики англичан просто шли по улице и болтали.

"Фанаты остались с синяками, их били по голове, рукам и ногам, некоторые из них были в состоянии шока", – сообщает Макки.

Напомним, сегодня в Мадриде состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Лестером".
Теги: Лестер Атлетико
Сегодня, 12:29
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(1)
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, а тут полиция каааак выскочит... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 13:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все не так было: - Английские Онижедети тихо играли в песочнице. Но испанская полиция пришла и разрушила их песочные замки. И они тихо плакали, и размазывали слезы испачканными в песке ручонками.
Бред какой-то.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№4 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 13:03) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ББСи-говносми
на 99% враки по поводу мирных английских болельщиков

[/quote]Он добавил, что болельщики англичан просто шли по улице и болтали.[quote]

Не добавил, что болтали х...ми
Регистрация: 5.08.2010
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
А пледы не дарили??))))


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Регистрация: 25.10.2008
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:57) #
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  •  (4)

Англичане-болельщики не могут "просто идти по улице и болтать" по определению. И неболельщики тоже...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: serega_user (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Голову надо проверять, перед тем как в полицию брать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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