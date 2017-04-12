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"Боруссия" проводит тренировку под усиленной охраной

Футболисты дортмундской "Боруссии" в среду собрались на тренировку перед вечерней игрой 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" при усиленной охране, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на DPA.

Меры безопасности на территории, где проходят тренировки, усилены, наряды полиции патрулируют местность. К тренировочному комплексу пришли журналисты и несколько фанатов команды.

Напомним, матч ЛЧ между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на день позже из-за взрыва рядом с автобусом дортмундцев.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 12:45
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 13:20) #
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Вот не думаю что лучшей идеей после взрыва играть на следующий день,все же это психологический удар
Регистрация: 14.12.2016
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