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"Ростов" прекратил сотрудничество с тремя спонсорами

Из списка спонсоров "Ростова" в связи с истечением контрактов удалены компании "Группа Агроком", завод "Тавр" и "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

У ростовской команды на данный момент осталось лишь два официальных спонсора – Новошахтинский завод нефтепродуктов и крупный торговец моторным топливом "Омнитрейд", соглашение с которым заканчивается в мае. Не исключено, что компания не станет продлевать сотрудничество.

По словам пресс-атташе "Ростова" Ивана Бодылевского, у команды сейчас нет титульного спонсора, передает "Коммерсантъ-Юг".

В середине марта правительство Ростовской области заявило об имеющейся финансовой задолженности "Ростова" в размере 360 миллионов рублей. Из них 250 миллионов – налоги на фонд оплаты труда, а 110 миллионов – премиальные основному составу игроков. Указанные долги планируется погасить до конца апреля.
Теги: Ростов
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:28) #
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динамо знает дорогу
Регистрация: 7.12.2016
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