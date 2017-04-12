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Андрей Бутенко: мастерство "Спартака" и "Зенита" не выше мастерства Егорова

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение на игру 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" арбитра Александра Егорова.

- Егоров абсолютно достойный арбитр для такого матча. Считаю, что Александр соответствует уровню принципиальной игры. Есть и еще ряд арбитров, которые могут выходить на эту встречу реализовывать свой судейский потенциал. Мастерство этих двух команд не выше мастерства арбитра, а может, и ниже.

- Оплата матчей такого уровня выше, чем рядовых встреч?

- Все игры оплачиваются одинаково, – цитирует Бутенко "Спорт день за днем".
Теги: Бутенко Егоров Спартак Зенит
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:23) #
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оооо, философ хома брут- сходи ведьму дрюкни
Регистрация: 7.12.2016
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