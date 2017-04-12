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Стадион "Крестовский" завтра может получить сертификацию

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что в четверг могут быть рассмотрены документы о сертификации стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

Напомним, первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля - это будет игра 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом".

"Завтра будет комиссия по сертификации, и, возможно, будем рассматривать стадион на Крестовском. Сейчас по этому стадиону активно предоставляются документы, но пока не хватает некоторых и отчета по устранению замечаний.

Сейчас активная фаза, они все устраняют. Вчера стадион принимала полиция, сейчас идут активные действия по принятию стадиона различными службами", – цитирует Летина ТАСС.
Теги: Крестовский
Сегодня, 13:51
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(0)
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
В bowtie ДОБРЫЙ ДОЛГОВЕЧНЫЙ ПУТЬ!!!!!!!!!!

Злобные свиньи спартака против ХА_ХА!! Такие СВИНЬИ!!
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что в четверг могут быть рассмотрены документы о сертификации


Вы не документы, вы сам стадион посмотрите.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: зеленая оса (Сегодня, 14:00) #
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  •  (4)

Там грибное место
Регистрация: 10.03.2017
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Ростов»
Получат сертификат - "не годен"
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:53) #
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  •  (3)
online

ну да, 3 000 свай не нашли, системы поля не готовы и т.д.
Регистрация: 20.04.2016
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