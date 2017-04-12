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Стадион "Крестовский" завтра может получить сертификацию
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что в четверг могут быть рассмотрены документы о сертификации стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
Напомним, первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля - это будет игра 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом".
"Завтра будет комиссия по сертификации, и, возможно, будем рассматривать стадион на Крестовском. Сейчас по этому стадиону активно предоставляются документы, но пока не хватает некоторых и отчета по устранению замечаний.
Сейчас активная фаза, они все устраняют. Вчера стадион принимала полиция, сейчас идут активные действия по принятию стадиона различными службами", – цитирует Летина ТАСС.
Напомним, первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля - это будет игра 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом".
"Завтра будет комиссия по сертификации, и, возможно, будем рассматривать стадион на Крестовском. Сейчас по этому стадиону активно предоставляются документы, но пока не хватает некоторых и отчета по устранению замечаний.
Сейчас активная фаза, они все устраняют. Вчера стадион принимала полиция, сейчас идут активные действия по принятию стадиона различными службами", – цитирует Летина ТАСС.
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