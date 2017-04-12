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"Зенит" пригласил владельцев абонементов на новый стадион
Руководство "Зенита" сообщило о старте реализации билетов на ближайшие домашние матчи сине-бело-голубых, которые пройдут на новом стадионе "Санкт-Петербург". 22 апреля "Зенит" примет "Урал", 7 мая – "Терек", а 17 мая – "Краснодар".
"Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на "Петровском".
Для того, чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.
Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона "Санкт-Петербург". Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно" – говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
"Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на "Петровском".
Для того, чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.
Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона "Санкт-Петербург". Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно" – говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
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