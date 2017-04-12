Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" пригласил владельцев абонементов на новый стадион

Руководство "Зенита" сообщило о старте реализации билетов на ближайшие домашние матчи сине-бело-голубых, которые пройдут на новом стадионе "Санкт-Петербург". 22 апреля "Зенит" примет "Урал", 7 мая – "Терек", а 17 мая – "Краснодар".

"Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на "Петровском".

Для того, чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.

Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона "Санкт-Петербург". Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно" – говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:39
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.