Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Отец Марка Бартры: сын сообщил, что операция прошла успешно

Отец защитника "Боруссии" Марка Бартры рассказал о состоянии сына, который пострадал в результате взрыва недалеко от автобуса дортмундцев.

"Марк сообщил нам, что операция прошла успешно. Теперь в его руке посторонних предметов нет. Он пробудет еще несколько дней в больнице, потом приедет домой.

От грохота у него разболелась голова, потом сильно заболела рука. В автобусе всех уложили на пол лечь на пол. От взрыва у него голова кружилась еще пять минут", – цитирует Жозепа Бартру El Mundo Deportivo.
Теги: Бартра Боруссия Д
Сегодня, 14:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.