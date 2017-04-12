Отец Марка Бартры: сын сообщил, что операция прошла успешно

Отец защитника "Боруссии" Марка Бартры рассказал о состоянии сына, который пострадал в результате взрыва недалеко от автобуса дортмундцев."Марк сообщил нам, что операция прошла успешно. Теперь в его руке посторонних предметов нет. Он пробудет еще несколько дней в больнице, потом приедет домой.От грохота у него разболелась голова, потом сильно заболела рука. В автобусе всех уложили на пол лечь на пол. От взрыва у него голова кружилась еще пять минут", – цитирует Жозепа Бартру El Mundo Deportivo.