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Анзор Кавазашвили: "Анжи" делает упор на привлечение в команду своих воспитанников

Председатель Совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили рассказал о стратегии клуба.

"В команде уже произошли серьезные перемены. Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель – развить футбол в регионе.

У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны. Мне нравится, что руководство "Анжи" нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать "здесь и сейчас".

Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии. Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития", – цитирует Кавазашвили "Известия".
Теги: Анжи Кавазашвили
Сегодня, 15:23
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