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"Лейпциг" получит на летние трансферы 40 миллионов евро

Руководство "Лейпцига" намерено выделить 40 миллионов евро на усиление состава в летнее межсезонье, передает Sport.de.

Сообщается, что немецкий клуб хочет видеть в своем составе двух игроком из "Хоффенхайма" - Жереми Толяна и Надема Амири, также хавбека "Вольфсбурга" Максимилиана Арнольда и ещё одного игрока середины поля из австрийского "Зальцбурга" Конрада Лаймера. Не исключено, что несколько игроков покинут "Лейпциг".
Теги: РБ Лейпциг
Сегодня, 16:06
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