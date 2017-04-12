Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Нефтехимик" и "Луч-Энергия" сыграли вничью

В 31-м туре Футбольной национальной лиге "Нефтехимик" принимал на своем поле "Луч-Энергию".

ФНЛ

31 тур

"Нефтехимик" - "Луч-Энергия" 1:1

Голы: Килин, 29, Муллин, 31

"Нефтехимик":Комаров, Морозов, Кобахидзе, Сурков, Маляка, Петролай, Корнилов, Галиакберов, Гелоян, Бабырь, Муллин

"Луч-Энергия": Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Пискунов, Насадюк, Гриднев, Машнев (Носов, 72), Килин (Михалёв, 89), Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 81)

Предупреждения: Корнилов, 7, Муллин, 20, Насадюк, 64
Теги: Нефтехимик Луч-Энергия
Сегодня, 17:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.