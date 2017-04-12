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"Нефтехимик" и "Луч-Энергия" сыграли вничью
В 31-м туре Футбольной национальной лиге "Нефтехимик" принимал на своем поле "Луч-Энергию".
ФНЛ
31 тур
"Нефтехимик" - "Луч-Энергия" 1:1
Голы: Килин, 29, Муллин, 31
"Нефтехимик":Комаров, Морозов, Кобахидзе, Сурков, Маляка, Петролай, Корнилов, Галиакберов, Гелоян, Бабырь, Муллин
"Луч-Энергия": Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Пискунов, Насадюк, Гриднев, Машнев (Носов, 72), Килин (Михалёв, 89), Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 81)
Предупреждения: Корнилов, 7, Муллин, 20, Насадюк, 64
ФНЛ
31 тур
"Нефтехимик" - "Луч-Энергия" 1:1
Голы: Килин, 29, Муллин, 31
"Нефтехимик":Комаров, Морозов, Кобахидзе, Сурков, Маляка, Петролай, Корнилов, Галиакберов, Гелоян, Бабырь, Муллин
"Луч-Энергия": Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Пискунов, Насадюк, Гриднев, Машнев (Носов, 72), Килин (Михалёв, 89), Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 81)
Предупреждения: Корнилов, 7, Муллин, 20, Насадюк, 64
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