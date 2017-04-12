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19:22
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
15:36
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14:19
Специалист по налогам: суд может освободить Лионеля Месси от реального тюремного заключения (1)
Специалист по налогам: суд может освободить Лионеля Месси от реального тюремного заключения (1)
11:45
Массимилиано Аллегри: "Барселона" забила "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре (3)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" забила "ПСЖ" шесть голов, значит нам она может забить четыре (3)
11:31
Евгений Кафельников: если выиграем у "Зенита", только чудо помешает "Спартаку" стать чемпионом (6)
Евгений Кафельников: если выиграем у "Зенита", только чудо помешает "Спартаку" стать чемпионом (6)
"Енисей" взял верх над "Сибирью"
В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Енисей" выиграл у "Сибири".
ФНЛ
31 тур
"Енисей" - "Сибирь" 3:2
Голы: Харитонов, 22, Чеботару, 28, Беляев, 38, Самодин, 60, Чичерин, 75
"Енисей": Опарин, Кичин, Гультяев (Семакин, 76), Васильев, Чичерин, Харитонов (Чернов, 46), Ланин, Алиев (Тен, 86), Камеш, Козлов (Иванов, 65), Самодин
"Сибирь": Цыган, Магаль, Кушнирук, Ларенц, Мищенко, Гладышев (Кувшинов, 87), Макаренко, Безлихотнов, Андреев (Вотинов, 59), Чеботару, Беляев
Предупреждения: Васильев, 78
ФНЛ
31 тур
"Енисей" - "Сибирь" 3:2
Голы: Харитонов, 22, Чеботару, 28, Беляев, 38, Самодин, 60, Чичерин, 75
"Енисей": Опарин, Кичин, Гультяев (Семакин, 76), Васильев, Чичерин, Харитонов (Чернов, 46), Ланин, Алиев (Тен, 86), Камеш, Козлов (Иванов, 65), Самодин
"Сибирь": Цыган, Магаль, Кушнирук, Ларенц, Мищенко, Гладышев (Кувшинов, 87), Макаренко, Безлихотнов, Андреев (Вотинов, 59), Чеботару, Беляев
Предупреждения: Васильев, 78
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