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"Енисей" взял верх над "Сибирью"

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Енисей" выиграл у "Сибири".

ФНЛ

31 тур

"Енисей" - "Сибирь" 3:2

Голы: Харитонов, 22, Чеботару, 28, Беляев, 38, Самодин, 60, Чичерин, 75

"Енисей": Опарин, Кичин, Гультяев (Семакин, 76), Васильев, Чичерин, Харитонов (Чернов, 46), Ланин, Алиев (Тен, 86), Камеш, Козлов (Иванов, 65), Самодин

"Сибирь": Цыган, Магаль, Кушнирук, Ларенц, Мищенко, Гладышев (Кувшинов, 87), Макаренко, Безлихотнов, Андреев (Вотинов, 59), Чеботару, Беляев

Предупреждения: Васильев, 78
Теги: Енисей Сибирь
Сегодня, 17:35
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