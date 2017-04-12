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"Тюмень" на своем поле победила "Мордовию"

В матче 31-го тура ФНЛ "Тюмень" на своем поле победила "Мордовию".

ФНЛ

31 тур

"Тюмень" - "Мордовия" 2:1

Голы: Игнатович, 11, Рябокобыленко, 40, Ахмедов, 90+4

"Тюмень": Смирнов, Шакуро (Шляпкин, 46), Ахмедов, Гузь, Маслов, Клёнкин, Теленков (Лешонок, 58), Чудин, Рябокобыленко, Мамтов, Чуканов (Глухов, 81)

"Мордовия": Леонов, Сабитов (Сысуев, 58), Осипов, Навлётов, Багаев, Лебедев, Деобальд (Молодцов, 63), Игнатович, Кренделёв, Дегтярёв (Петров, 41 (Алхазов, 82)), Амбарцумян

Предупреждения: Рябокобыленко, 23, Гузь, 90, Амбарцумян, 90
Теги: Тюмень Мордовия
Сегодня, 18:19
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