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"Тосно" вырвал победу над "Волгарем"
В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тосно" обыграл "Волгарь".
ФНЛ
31 тур
"Волгарь" - "Тосно" 0:1
Голы: Макаров, 89
"Волгарь": Бучнев, Таказов, Калинин, Григорьев, Плиев, Скворцов (Сутормин, 62), Бибилов (Камилов, 54), Дышеков, Шалаев (Букия, 57), Кабутов, Отставнов (Веркашанский, 72)
"Тосно": Нигматуллин, Логашов, Никитин, Абазов, Сухарев, Чиркин (Мухаметшин, 80), Кашчелан, Альшин (Галиулин, 69), Макаров (Богаев, 90+3), Милевский (Кутьин, 46), Заболотный
Предупреждения: Скворцов, 45, Отставнов, 49, Кашчелан, 56, Сухарев, 83, Веркашанский, 90+1
ФНЛ
31 тур
"Волгарь" - "Тосно" 0:1
Голы: Макаров, 89
"Волгарь": Бучнев, Таказов, Калинин, Григорьев, Плиев, Скворцов (Сутормин, 62), Бибилов (Камилов, 54), Дышеков, Шалаев (Букия, 57), Кабутов, Отставнов (Веркашанский, 72)
"Тосно": Нигматуллин, Логашов, Никитин, Абазов, Сухарев, Чиркин (Мухаметшин, 80), Кашчелан, Альшин (Галиулин, 69), Макаров (Богаев, 90+3), Милевский (Кутьин, 46), Заболотный
Предупреждения: Скворцов, 45, Отставнов, 49, Кашчелан, 56, Сухарев, 83, Веркашанский, 90+1
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