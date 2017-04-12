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"Тосно" вырвал победу над "Волгарем"

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тосно" обыграл "Волгарь".

ФНЛ

31 тур

"Волгарь" - "Тосно" 0:1

Голы: Макаров, 89

"Волгарь": Бучнев, Таказов, Калинин, Григорьев, Плиев, Скворцов (Сутормин, 62), Бибилов (Камилов, 54), Дышеков, Шалаев (Букия, 57), Кабутов, Отставнов (Веркашанский, 72)

"Тосно": Нигматуллин, Логашов, Никитин, Абазов, Сухарев, Чиркин (Мухаметшин, 80), Кашчелан, Альшин (Галиулин, 69), Макаров (Богаев, 90+3), Милевский (Кутьин, 46), Заболотный

Предупреждения: Скворцов, 45, Отставнов, 49, Кашчелан, 56, Сухарев, 83, Веркашанский, 90+1
Теги: Тосно Волгарь
Сегодня, 19:32
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