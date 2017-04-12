Роковые ошибки в Дортмунде

Лига чемпионов



1/4 финала



"Боруссия" - "Монако" 2:3

"Монако" одолел дортмундскую "Боруссию" в перенесенном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.о нереализованном пенальти, голе, забитом из офсайда, и крутом преображении "Боруссии".Ужасное для игроков Дортмунда событие, которое и стало причиной переноса игры, не могло не повлиять на футболистов. Речь о взрыве у клубного автобуса "Боруссии". Больше всего до начала встречи говорили именно об этом. О том, сможет ли немецкая команда сконцентрироваться на игре и убрать из памяти происшествие. Руководство "Монако" предложило перенести матч на субботу, но было решено играть на следующий день.Но вернёмся к величайшей игре на планете. Обеим командам повезло со жребием. Они примерно равны по силам, обе атакующие и яркие. И это обнадеживало. Борьба в таких парах обычно получается острой и запоминающейся. Домашняя игра для "Боруссии" была очень важной, ведь на "Луи-II" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов ещё никто не побеждал. В ней немцам не мог помочь Марко Ройс и Гётце, "монегаскам" же сразу трое - Гидо, Бошилья и Бакайоко."Боруссия" моментально взяла ситуацию в свои руки. Хозяева владели мячом, но владели им по большей части лишь на своей половине. Вперёд Дортмунд шёл неохотно. И не сказать, что "монегаски" слишком активно встречали противника. На первое сопротивление немцы натыкались только в центре поля. "Шмели" плавно вкатывались в игру, словно примерялись к газону и мячу. Чтобы взломать оборону "Монако" надо было прибавлять в скорости, действовать смелее. Создавалось впечатление, будто хозяева были скованы. И лишь на исходе десяти минут "Боруссия" начала играть более дерзко.Но успех это принесло гостям. "Монако" убежал в быструю атаку, в которой Папастатопулос завалил в своей штрафной Мбаппе. Назначенный пенальти не реализовал Фабиньо, махнувший мимо левой штанги. Этот более чем тревожный звоночек (да полноценный колокол!) должен был кое-что подсказать Дортмунду. Но следующую, такую же стремительную атаку "Боруссия" опять проворонила. На этот раз "Монако" промаха не дал. Мбаппе, находящийся, правда, в очевидном офсайде, замкнул передачу Лемара и открыл счёт в этой игре.После гола "Монако" продолжил гнуть скромную линию. Гости располагались за линией мяча, плотно строились, в основном уделяя внимание обороне. Но Дортмунд робел и не мог всем телом навалиться на противника, выжать из его своего территориального превосходства какую-нибудь пользу. Хозяевам не хватало футбольного остроумия, смелости. А "Монако" ждал своих моментов. И дождался ещё одного до перерыва.Раджи прошёлся практически до лицевой, подал в центр штрафной, где Фалькао боролся с Бендером. Последний не сумел дотянуться до снаряда, но защитник умудрился послать мяч в свои же ворота. И бесполезно было доказывать что-то арбитру. Гол был засчитан."Боруссия" откровенно проигрывала первый тайм домашней встречи. "Монако" забил два, причем не реализовал одиннадцатиметровый удар. Хозяевам не помогала даже столь сумасшедшая поддержка. "Монегаски" упорно терпели, за пару мгновений переходили в атаку и молниеносно наказывали за любую ошибку. "Боруссия" же владела временем и полем, но не могла выжать из этого ничего положительного. Ни скорости, ни агрессии. Тухелю надо было что-то придумывать. С таким течением событий нечего было и думать об успехе в гостях.Вторая часть игры началась с замен. Свена Бендера и Марселя Шмельцера сменили Нури Шахин и Кристиан Пулишич. Томасу Тухелю абсолютно (ну ещё бы!) не нравилось, как действовали его подопечные.И чуть изменённая "Боруссия" начала играть гораздо азартнее. Задвигались впереди игроки немецкого клуба, сумели, наконец, оказать достойное давление. "Монако" явно не успевал за соперником, словно и не знал, что немцы умеют так играть. Трибуны зашумели ещё сильнее. "Монегаски" начали срываться на нарушения, спорить с арбитром, нервничать.И довольно скоро это хозяйское преображение воплотилось в гол. Кагава покатил на Дембеле, а перед ним оставались лишь пустые ворота. Стоит упомянуть, что в голевой атаке приняли участия два вышедших на поле игрока - Шахин и Пулишич."Монако" редко думали об контратаках. У французов толком не держался мяч. "Боруссия" после перерыва выглядела лучше. Забив гол, хозяева продолжили диктовать условия в центре, но других явных моментов создать не могла. "Монегаски" сумели перебить эту хозяйскую агрессию, выдержать тяжелую осаду. А держать мяч, подолгу комбинировать они и не пытались.Им это и не было нужно. Они дожидались ошибки увлекшегося нападением соперника. И она случилась. Пищек покатил на Сократиса, но неточно, Мбаппе перехватил снаряд и точно пробил, вернув команде преимущество в два мяча."Боруссия" не сдалась. Она продолжила рвать жилы, чтобы оставить себе шансы в ответной игре. Немцам удалось сохранить надежду. Кагава отыграл один за пять минут до окончанию основного времени.Всё-таки удивительный второй тайм провела "Боруссия". Совершенно иной в сравнении с первым. Если до перерыва на поле царствовали игроки "Монако", то после перерыва куда лучше смотрелся Дортмунд. Помешала единственная ошибка Пищека. Без неё матч получился бы совсем равным.Но всё случилось, как случилось. Теперь "Боруссия" поедет на "Луи-II", пропустив два дома и проигрывая в один мяч. Стоит ли верить в немцев? После такого второго тайма наверняка. Если, конечно, убрать индивидуальные ошибки...Мбаппе, 21, 85, Бендер, 37 (авт.), Дембеле, 60, Кагава, 87.Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, (Пулишич, 46), Бендер, (Шахин, 46), Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, (Дирар, 70), Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао, (Жермен, 89).Гинтер, 40, Жемерсон, 47, Лемар, 62, Дирар, 72, Фабиньо, 86, Субашич 90