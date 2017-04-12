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14:19
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Гол Нимели спас "Спартак-2" от поражения в Нальчике, "Кубань" обыграла "Шинник"
В матче 31-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" сыграл вничью с нальчикским "Спартаком" – 1:1.
ФНЛ
31 тур
"Спартак-Нальчик" - "Спартак-2" 1:1
Голы: Дашаев, 28, Нимели, 72
"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблиров, Марченко, Каркаев (Войнов, 66), Богатырев (Бойчук, 81), Мухаммад (Семенов, 77), Крамаренко (Ахриев, 82), Дроздов, Ахъядов
"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Самсонов, Савичев (Руденко, 87), Леонтьев, Пантелеев, Давыдов (Нимели, 46), Мелкадзе, Федчук
Предупреждения: Богатырев, 35, Федчук, 44, Нимели, 64
"Шинник" - "Кубань" 0:1
Гол: Гогниев, 86
"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Никитинский, Дзахов (Троянов, 72), Нетфуллин, Султонов, Низамутдинов, Подоляк (Белов, 62 (Лаук, 85))
"Кубань": Дюпин, Марков, Бугаев, Бендзь, Байрыев, Маляров, Якуба, Гай, Алейник, Гогниев, Обухов (Лобкарев, 83)
Предупреждения: Байрыев, 45, Дзахов, 65
ФНЛ
31 тур
"Спартак-Нальчик" - "Спартак-2" 1:1
Голы: Дашаев, 28, Нимели, 72
"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблиров, Марченко, Каркаев (Войнов, 66), Богатырев (Бойчук, 81), Мухаммад (Семенов, 77), Крамаренко (Ахриев, 82), Дроздов, Ахъядов
"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Самсонов, Савичев (Руденко, 87), Леонтьев, Пантелеев, Давыдов (Нимели, 46), Мелкадзе, Федчук
Предупреждения: Богатырев, 35, Федчук, 44, Нимели, 64
"Шинник" - "Кубань" 0:1
Гол: Гогниев, 86
"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Никитинский, Дзахов (Троянов, 72), Нетфуллин, Султонов, Низамутдинов, Подоляк (Белов, 62 (Лаук, 85))
"Кубань": Дюпин, Марков, Бугаев, Бендзь, Байрыев, Маляров, Якуба, Гай, Алейник, Гогниев, Обухов (Лобкарев, 83)
Предупреждения: Байрыев, 45, Дзахов, 65
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