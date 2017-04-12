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Томас Тухель: кто-то в Швейцарии решил, что мы должны играть с "Монако" сегодня

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель выразил недовольство, что УЕФА не перенес четвертьфинальный матч с "Монако" из-за вчерашних взрывов рядом с автобусом его команды.

"У нас в команде сейчас смешанные, двоякие чувства. Кто-то легко с этим справился, а кто-то все еще волнуется. Хочется полностью пережить вчерашний день, но кто-то в Швейцарии уже решил, что нам нужно играть сегодня. Это не совсем справедливо. Но у нас достаточно сильная команда профессионалов", - цитирует Тухеля Independent.
Теги: Тухель Боруссия Монако
Сегодня, 21:09
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