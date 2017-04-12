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Дубль Мбаппе принес "Монако" победу над "Боруссией"

"Монако" в гостях в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов добился победы над "Боруссией".

Лига чемпионов

1/4 финала

"Боруссия" Д - "Монако" 2:3

Голы: Мбаппе, 21, 85, Бендер, 37 (авт.), Дембеле, 60, Кагава, 87

"Боруссия": Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, (Пулишич, 46), Бендер, (Шахин, 46), Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.

"Монако": Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, (Дирар, 70), Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао, (Жермен, 89).

Предупреждения: Гинтер, 40, Жемерсон, 47, Лемар, 62, Дирар, 72, Фабиньо, 86, Субашич 90
Теги: Боруссия Д Монако
Сегодня, 21:38
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2
(0)
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
online

Мбаппе очень хороший и молодой нап вырос!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:44) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Монако красавцы,для выезда очень хорошо
Регистрация: 6.04.2016
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