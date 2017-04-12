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19:22
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
Генеральный директор "Боруссии": мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия
15:36
Сергей Степашин: денег от "Крестовского" хватило бы, чтобы переселить всех из коммунальных квартир (29)
Сергей Степашин: денег от "Крестовского" хватило бы, чтобы переселить всех из коммунальных квартир (29)
Дубль Мбаппе принес "Монако" победу над "Боруссией"
"Монако" в гостях в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов добился победы над "Боруссией".
Лига чемпионов
1/4 финала
"Боруссия" Д - "Монако" 2:3
Голы: Мбаппе, 21, 85, Бендер, 37 (авт.), Дембеле, 60, Кагава, 87
"Боруссия": Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, (Пулишич, 46), Бендер, (Шахин, 46), Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.
"Монако": Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, (Дирар, 70), Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао, (Жермен, 89).
Предупреждения: Гинтер, 40, Жемерсон, 47, Лемар, 62, Дирар, 72, Фабиньо, 86, Субашич 90
Лига чемпионов
1/4 финала
"Боруссия" Д - "Монако" 2:3
Голы: Мбаппе, 21, 85, Бендер, 37 (авт.), Дембеле, 60, Кагава, 87
"Боруссия": Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, (Пулишич, 46), Бендер, (Шахин, 46), Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.
"Монако": Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, (Дирар, 70), Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао, (Жермен, 89).
Предупреждения: Гинтер, 40, Жемерсон, 47, Лемар, 62, Дирар, 72, Фабиньо, 86, Субашич 90
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