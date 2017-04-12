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"Динамо" и "Химки" сыграли без голов

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Динам" и "Химки" сыграли вничью.

ФНЛ

31 тур

"Динамо" - "Химки" 0:0

"Динамо": Шунин, Темников, Калугин, Белоруков, Морозов, Хольмен, Катрич, Зотов (Кузьмин, 70), Соснин (Сапета, 52), Панченко, Луценко (Бечирай, 79)

"Химки": Исупов, Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Малания, Казаев, Кокоев, Чатович, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичев (Петрусев, 82)

Предупреждения: Кокоев, 29, Лапин, 31, Морозов, 41, Казаев, 78
Теги: Динамо Химки
Сегодня, 21:39
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:52) #
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Динамо молорики после такого перелета отыграли хорошо хотя сейчас и идет адоптация!
Регистрация: 11.04.2016
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