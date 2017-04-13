Томас Тухель: нас ждет много работы во втором матче

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель высказался о поражении от "Монако" в 1/4 финала Лиги чемпионов."Во второй половине матча мы действовали лучше, чем в первой. Первый гол нам забили из офсайда, в эпизоде со вторым голом Бендер забил в собственные ворота, а в третьем – виноваты сами. Нас ждет много работы во втором матче. Мы будем верить в победу, и пробовать все варианты. Сегодня команда проявила мужество и отвагу. К сожалению, мы не могли выступить наилучшим образом после событий во вторник", - цитирует Тухеля пресс-служба "Боруссии".