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Томас Тухель: нас ждет много работы во втором матче
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель высказался о поражении от "Монако" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Во второй половине матча мы действовали лучше, чем в первой. Первый гол нам забили из офсайда, в эпизоде со вторым голом Бендер забил в собственные ворота, а в третьем – виноваты сами. Нас ждет много работы во втором матче. Мы будем верить в победу, и пробовать все варианты. Сегодня команда проявила мужество и отвагу. К сожалению, мы не могли выступить наилучшим образом после событий во вторник", - цитирует Тухеля пресс-служба "Боруссии".
"Во второй половине матча мы действовали лучше, чем в первой. Первый гол нам забили из офсайда, в эпизоде со вторым голом Бендер забил в собственные ворота, а в третьем – виноваты сами. Нас ждет много работы во втором матче. Мы будем верить в победу, и пробовать все варианты. Сегодня команда проявила мужество и отвагу. К сожалению, мы не могли выступить наилучшим образом после событий во вторник", - цитирует Тухеля пресс-служба "Боруссии".
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