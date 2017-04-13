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Каземиро не успел вылететь с "Реалом" из Мюнхена из-за допинг-теста

Полузащитник "Реала" Каземиро задержался в Мюнхене после четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1) из-за процедуры допинг-контроля.

Визит бразильского хавбека к допинг-офицерами затянулся, поэтому команда отправилась в Мадрид без него. Решение было принято из-за риска закрытия мюнхенского аэропорта – в таком случае всему "Реалу" пришлось бы остаться в Германии.

Каземиро провел ночь в Мюнхене и должен вернуться в столицу Испании утром в четверг, передает "Sportbox".
Теги: Каземиро Реал
Сегодня, 11:16
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