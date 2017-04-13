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СМИ: вратарь Сергей Чепчугов покинет ЦСКА

ЦСКА не планирует продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым, передает "Чемпионат".

Соглашение 31-летнего футболиста истекает в июне 2017 года. С большой долей вероятности с нового сезона у "армейцев" будет новый второй вратарь.
Теги: Чепчугов ЦСКА
Сегодня, 11:44
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19
(3)
№19 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
сколько Макеев отыграл?

laughing
Вот ты иша-ак...
2007—н.в. Спартак (Москва) 165 (3)

Вас точно - не рожают, а высиживают.
Да, и Песьяков с Давыдовым за основу отыграли больше, чем ваши Караваев, Чернов и Базелюк - вместе взятые.


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№18 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
он еще пытался взять..игорян бы просто стоял а гол действительно был шикарным.. кони вели 1-0 и сыграли вроде 1-1..?

2:2 матч хороший получился
Регистрация: 1.02.2017
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:40) #
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online

Цитата: SHIGA
и сыграли вроде 1-1..?

Не 2:2?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:38) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Наш Эменике чуть ли не с центра воткнул ему голешник.

он еще пытался взять..игорян бы просто стоял joy а гол действительно был шикарным.. кони вели 1-0 и сыграли вроде 1-1..?
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:36) #
  • -2
  •  (4)
online

Наш Эменике чуть ли не с центра воткнул ему голешник.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: serega_user (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gypsy
Цитата: serega_user
Его никто не держал, его устраивало греть лавку

У вас половина табуна такие, например братец Леша сколько наиграл? laughing Или Набабкин

сколько Макеев отыграл? Песьяков? Давыдесси сколько играет? чёт не видно их на поле и никуда не уходят, видать всё заипись.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:34) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
на улицу

однокуйственно что и в зенит joy smile smirk
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Его никто не держал, его устраивало греть лавку

У вас половина табуна такие, например братец Леша сколько наиграл? laughing Или Набабкин


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
помню как Эменике красиво засветил этому чебурашке в дерби
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: SHIGA
в зенит?

на улицу
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Никогда не понимал этого вратаря...видно только бабло на уме
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:20) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
в зенит? scream
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:14) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
возвращайся в Новосиб..или к нам
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: serega_user
Цитата: spartak-higway
Ему 31? laughing
за 7 лет провел 28 матчей)))

Его никто не держал, его устраивало греть лавку и выходить на поле, когда у Игоря травмы.

Логично, вон Пашку из Динамо сейчас клещами не вытянешь...))
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Цитата: spartak-higway
Ему 31? laughing
за 7 лет провел 28 матчей)))

Его никто не держал, его устраивало греть лавку и выходить на поле, когда у Игоря травмы.

Абсолютно верно. Самое плохое, что когда Игорян сломался, Габулова взяли на ЛЧ. Но действительно всё устраивало.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: serega_user (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spartak-higway
Ему 31? laughing
за 7 лет провел 28 матчей)))

Его никто не держал, его устраивало греть лавку и выходить на поле, когда у Игоря травмы.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:00) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
7 лет в стойлах - 14 матчей, facepalm.

Цитата: spartak-higway
за 7 лет провел 28 матчей)))

2010—н. в. ЦСКА (Москва) 14 (-21)


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:53) #
  • +6
  •  (8)
online

Ну может хоть в футбол где-то поиграет...
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 11:51) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ему 31? laughing
за 7 лет провел 28 матчей)))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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