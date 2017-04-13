Азар, Санчес и Ибрагимович номинированы на звание игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация Англии объявила претендентов на звание игрока года в АПЛ.В этот список включены игроки "Челси" Эден Азар и Нголо Канте, нападающий Златан Ибрагимович из "Манчестер Юнайтед", форвард Харри Кейн из "Тоттенхэма", Ромелу Лукаку ("Эвертон") и Алексис Санчес ("Арсенал").На награда лучшему молодому игроку премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – "Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Бернли"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Джордан Пикфорд ("Сандерленд") и Лерой Сане ("Манчестер Сити").В голосовании будут участвовать профессиональные футболисты, члены профсоюза игроков Англии.