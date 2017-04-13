Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Азар, Санчес и Ибрагимович номинированы на звание игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация Англии объявила претендентов на звание игрока года в АПЛ.

В этот список включены игроки "Челси" Эден Азар и Нголо Канте, нападающий Златан Ибрагимович из "Манчестер Юнайтед", форвард Харри Кейн из "Тоттенхэма", Ромелу Лукаку ("Эвертон") и Алексис Санчес ("Арсенал").

На награда лучшему молодому игроку премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – "Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Бернли"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Джордан Пикфорд ("Сандерленд") и Лерой Сане ("Манчестер Сити").

В голосовании будут участвовать профессиональные футболисты, члены профсоюза игроков Англии.
Сегодня, 12:15
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (0)

Думаю Азар без вопросов smirk
Регистрация: 14.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.