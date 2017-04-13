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Криштиану Роналду: почетно достичь рубежа в 100 голов в еврокубках

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после дубля в ворота "Баварии" прокомментировал достижение отметки в сто голов в еврокубках.

"Я безумно счастлив. Очень хотел достичь этой вехи. Почетно достичь рубежа в 100 голов. Еще круче сделать это в матче с такой великой командой, как "Бавария". Я в хороших кондициях. Радикально изменил режим тренировок, чтобы подойти к этой стадии сезона в оптимальной форме.

Раньше у меня заканчивались силы к концу сезона, начинались мелкие травмы. Теперь я как следует поработал с тренером, чтобы подготовиться к двум последним месяцам. Хочу помочь "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов", - сказал Роналду.

Sportbox
Теги: Роналду
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: zeracool москва (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
для наших почетно сидеть на лавке и получать миллионы, даже иногда поболее некоторых европейских звезд. поэтому не надо нам 100 голов, надо нам 100 рублев)
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
100 голов - это супер! Не останавливайся, Криштиану!
Регистрация: 23.11.2009
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