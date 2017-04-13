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Криштиану Роналду: почетно достичь рубежа в 100 голов в еврокубках
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после дубля в ворота "Баварии" прокомментировал достижение отметки в сто голов в еврокубках.
"Я безумно счастлив. Очень хотел достичь этой вехи. Почетно достичь рубежа в 100 голов. Еще круче сделать это в матче с такой великой командой, как "Бавария". Я в хороших кондициях. Радикально изменил режим тренировок, чтобы подойти к этой стадии сезона в оптимальной форме.
Раньше у меня заканчивались силы к концу сезона, начинались мелкие травмы. Теперь я как следует поработал с тренером, чтобы подготовиться к двум последним месяцам. Хочу помочь "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов", - сказал Роналду.
Sportbox
"Я безумно счастлив. Очень хотел достичь этой вехи. Почетно достичь рубежа в 100 голов. Еще круче сделать это в матче с такой великой командой, как "Бавария". Я в хороших кондициях. Радикально изменил режим тренировок, чтобы подойти к этой стадии сезона в оптимальной форме.
Раньше у меня заканчивались силы к концу сезона, начинались мелкие травмы. Теперь я как следует поработал с тренером, чтобы подготовиться к двум последним месяцам. Хочу помочь "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов", - сказал Роналду.
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