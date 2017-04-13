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РФС поздравил "Динамо" с выходом в премьер-лигу

Российский футбольный союз поздравил московское "Динамо" с досрочным выходом в премьер-лигу.

"РФС поздравляет руководство, тренерский штаб, футболистов и болельщиков "Динамо" с возвращением в РФПЛ.

Желаем одному из старейших клубов России со славной историей новых больших успехов и процветания!" - говорится на официальном сайте РФС.
Теги: Динамо
Сегодня, 14:13
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№1 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
мусор всплыл


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
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