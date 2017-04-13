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Роналду, Дибала и Мбаппе претендуют на звание игрока недели ЛЧ

Четверо форвардов претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

На приз номинированы Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал") и Антуан Гризманн ("Атлетико"), передает официальный сайт УЕФА.

Напомним, из названных футболистов только Гризманн забил один гол, остальные оформили по дублю.
Сегодня, 14:52
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