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Роналду, Дибала и Мбаппе претендуют на звание игрока недели ЛЧ
Четверо форвардов претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
На приз номинированы Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал") и Антуан Гризманн ("Атлетико"), передает официальный сайт УЕФА.
Напомним, из названных футболистов только Гризманн забил один гол, остальные оформили по дублю.
На приз номинированы Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал") и Антуан Гризманн ("Атлетико"), передает официальный сайт УЕФА.
Напомним, из названных футболистов только Гризманн забил один гол, остальные оформили по дублю.
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