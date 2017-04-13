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В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (16)
В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (16)
Футболист УрФУ получил травму головы и перелом носа в драке с игроками из Грозного
Пресс-атташе команды УрФУ Павел Зорапетян рассказал о состоянии здоровья Александра Тарасова, который был избит во время матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного.
Напомним, ранее сообщалось, что в матче произошла массовая драка.
"Его сразу же увезли в больницу - сказали, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось.
В итоге Саша остаётся лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург", - цитирует Зорапетяна "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что в матче произошла массовая драка.
"Его сразу же увезли в больницу - сказали, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось.
В итоге Саша остаётся лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург", - цитирует Зорапетяна "Чемпионат".
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