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Футболист УрФУ получил травму головы и перелом носа в драке с игроками из Грозного

Пресс-атташе команды УрФУ Павел Зорапетян рассказал о состоянии здоровья Александра Тарасова, который был избит во время матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного.

Напомним, ранее сообщалось, что в матче произошла массовая драка.

"Его сразу же увезли в больницу - сказали, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось.

В итоге Саша остаётся лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург", - цитирует Зорапетяна "Чемпионат".
Сегодня, 15:59
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