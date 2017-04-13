Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Кристал Пэлас" не сможет выкупить Мамаду Сако у "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в арендном соглашении с "Кристал Пэлас" по защитнику Мамаду Сако нет пункта о выкупе прав на игрока, информирует BBC.

Ранее сообщалось, что "красные" летом намерены продать 27-летнего француза за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Сако Клопп Кристал Пэлас Ливерпуль
Сегодня, 18:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.