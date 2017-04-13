"Кристал Пэлас" не сможет выкупить Мамаду Сако у "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в арендном соглашении с "Кристал Пэлас" по защитнику Мамаду Сако нет пункта о выкупе прав на игрока, информирует BBC.Ранее сообщалось, что "красные" летом намерены продать 27-летнего француза за 30 миллионов фунтов стерлингов.