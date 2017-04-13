Марк Бартра сможет вернуться на поле через четыре недели

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва возле клубного автобуса, пропустит четыре недели, сообщает официальный сайт "шмелей".Напомним, ранее испанцу, у которого нашли в запястье инородные тела, сделали операцию.