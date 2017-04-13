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Марк Бартра сможет вернуться на поле через четыре недели

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва возле клубного автобуса, пропустит четыре недели, сообщает официальный сайт "шмелей".

Напомним, ранее испанцу, у которого нашли в запястье инородные тела, сделали операцию.
Теги: Бартра Боруссия Д
Сегодня, 18:23
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