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"Лацио" продлил контракт с Сергеем Милинковичем-Савичем

"Лацио" подписал новое соглашение со своим полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает официальный сайт римского клуба.

Новый контракт рассчитан до лета 2022 года.
Теги: Лацио
Сегодня, 18:44
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