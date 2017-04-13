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"Торино" отказался продавать Белотти в "Челси" за 60 млн евро

"Торино" отказался продавать форварда Андреа Белотти в "Челси" за 60 миллионов евро, плюс 40 миллионов предусматривались в качестве бонусов за забитые мячи, проведенные встречи и попадание в Лигу чемпионов, сообщает Tuttosport.

Сообщается, что руководство итальянского клуба намерено продать футболиста только за 100 миллионов евро.
Теги: Белоус Торино Челси
Сегодня, 21:14
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 22:32) #
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online

ох...ть! вот это цены!
Регистрация: 13.03.2017
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