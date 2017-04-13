"Торино" отказался продавать Белотти в "Челси" за 60 млн евро

"Торино" отказался продавать форварда Андреа Белотти в "Челси" за 60 миллионов евро, плюс 40 миллионов предусматривались в качестве бонусов за забитые мячи, проведенные встречи и попадание в Лигу чемпионов, сообщает Tuttosport.Сообщается, что руководство итальянского клуба намерено продать футболиста только за 100 миллионов евро.